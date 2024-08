Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Bechtle konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 41,14 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 41,40 EUR. Bei 40,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 170.734 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 27,42 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 9,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,720 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 51,55 EUR je Bechtle-Aktie aus.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 1,50 Mrd. EUR, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,28 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Bechtle am 09.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 08.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Juli 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Bechtle-Aktie angepasst

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren abgeworfen

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne