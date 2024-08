Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 40,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:02 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 40,82 EUR ab. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,78 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,78 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.699 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 52,42 EUR erreichte der Titel am 15.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 28,42 Prozent wieder erreichen. Am 18.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,22 EUR ab. Mit Abgaben von 8,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,720 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Am 08.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,45 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 08.08.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Juli 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Bechtle-Aktie angepasst

TecDAX-Wert Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor 5 Jahren abgeworfen

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne