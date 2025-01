Bechtle Aktie News: Bechtle präsentiert sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bechtle. Zuletzt konnte die Aktie von Bechtle zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 31,16 EUR.

Das Papier von Bechtle legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 31,16 EUR. Bei 31,54 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 31,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 20.983 Stück.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 68,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 29,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,04 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Bechtle-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,689 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,60 EUR angegeben.

Bechtle veröffentlichte am 08.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,48 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor einem Jahr verloren

Dezember 2024: Die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schließt in der Verlustzone