Bechtle Aktie News: Bechtle gibt am Montagmittag ab

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 43,45 EUR. Die Bechtle-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,22 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,99 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 79.284 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 10.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 69,56 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 37,54 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,82 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,44 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 80,14 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 18.03.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,51 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,90 Prozent zurück. Hier wurden 1.498,60 EUR gegenüber 1.782,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2023-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 10.05.2023 werfen.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,11 EUR je Aktie.

