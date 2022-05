Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Um 16:22 Uhr fiel die Bechtle-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,1 Prozent auf 42,51 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Bechtle-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,22 EUR aus. Bei 43,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 186.079 Stück gehandelt.

Am 10.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 40,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2022). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 4,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 80,14 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 18.03.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 EUR, nach 0,51 EUR im Vorjahresvergleich. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.498,60 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.782,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Bechtle am 12.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 10.05.2023.

Experten taxieren den Bechtle-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

