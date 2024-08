Bechtle Aktie News: Bechtle büßt am Mittag ein

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 40,32 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 40,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 39,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.191 Bechtle-Aktien.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 23,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 7,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,720 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,55 EUR an.

Am 08.05.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 2,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 09.08.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 08.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je Bechtle-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

