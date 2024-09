Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Montagvormittag ins Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bechtle zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 39,04 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 09:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 39,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 39,04 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 719 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 34,27 Prozent Luft nach oben. Bei 37,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,55 EUR an.

Am 09.08.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,52 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,12 EUR je Aktie aus.

