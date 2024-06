Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Bechtle im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 44,78 EUR.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 44,78 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,68 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.169 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 34,85 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,747 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 54,81 EUR an.

Bechtle gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Bechtle rechnen Experten am 08.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,28 EUR in den Büchern stehen haben wird.

