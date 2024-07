Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Mit einem Wert von 42,08 EUR bewegte sich die Bechtle-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 42,08 EUR zeigte sich die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel um 09:05 Uhr kaum verändert. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 42,26 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 42,08 EUR. Mit einem Wert von 42,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.180 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 15.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,57 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 17,18 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,745 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 54,81 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Bechtle am 08.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bechtle-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste