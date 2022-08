Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagmittag im Plus

Um 12:22 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 45,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bechtle-Aktie bei 46,17 EUR. Bei 44,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 80.215 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. 33,94 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.07.2022 bei 35,42 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,73 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 76,14 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Die Bechtle-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Bechtle die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

