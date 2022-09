Bechtle Aktie News: Bechtle verbilligt sich am Montagnachmittag

Die Bechtle-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 37,21 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 36,90 EUR ein. Bei 37,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 86.737 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.07.2022 auf bis zu 35,42 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,07 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 10.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Bechtle-Aktie

Bechtle-Aktie dreht ins Minus: Bechtle will Bereich IT-Security ausbauen

Bechtle-Aktie im Plus: Bechtle steigert Gewinne

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bechtle AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bechtle AG

Bildquellen: Bechtle AG