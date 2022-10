Bechtle Aktie News: Bechtle verzeichnet am Nachmittag Verluste

Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 38,38 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 38,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,66 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.367 Bechtle-Aktien.

Am 10.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 44,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 34,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,81 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,07 EUR angegeben.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Bechtle am 10.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 09.11.2023 werfen.

