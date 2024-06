Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Bechtle im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Bechtle. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 46,44 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,3 Prozent auf 46,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 46,44 EUR. Mit einem Wert von 46,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.250 Bechtle-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 12,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.07.2023 bei 34,85 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,96 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,747 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 54,81 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,50 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 vorlegen. Bechtle dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.08.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 2,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

