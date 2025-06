Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochvormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:04 Uhr 0,4 Prozent auf 39,68 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,56 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.418 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 19,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 27,57 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,707 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,60 EUR.

Am 09.05.2025 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,46 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,50 Mrd. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

