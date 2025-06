Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 39,30 EUR.

Die Bechtle-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 39,30 EUR nach. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 39,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.116 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2024 bei 47,40 EUR. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 17,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 26,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 45,60 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,31 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,82 Prozent zurück. Hier wurden 1,46 Mrd. EUR gegenüber 1,50 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2025 1,90 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

