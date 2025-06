Bechtle Aktie News: Bechtle verteidigt am Vormittag Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bechtle zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Bechtle-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 39,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Bechtle-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,54 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,34 EUR. Bei 39,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 1.994 Aktien.

Am 13.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 18,38 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Abschläge von 27,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,707 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 45,60 EUR.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,46 Mrd. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,90 EUR je Bechtle-Aktie.

