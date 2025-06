Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Bechtle

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 39,08 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:48 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 39,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 38,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,38 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 35.264 Stück gehandelt.

Am 13.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,64 EUR an. Gewinne von 19,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 28,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 35,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,707 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 45,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,46 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Bechtle mit einem Umsatz von insgesamt 1,46 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,82 Prozent verringert.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2025 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

