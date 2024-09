Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Vormittag fester

Bechtle im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,70 EUR zu. Die Bechtle-Aktie legte bis auf 36,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 815 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 42,83 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.09.2024 auf bis zu 36,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,36 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,80 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 09.08.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,52 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Bechtle wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 08.11.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 06.11.2025 werfen.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,11 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag Gewinne

Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus

Schwacher Handel: MDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten