Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagnachmittag im Plus

Bechtle im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 37,26 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 37,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,68 EUR. Bei 37,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.371 Bechtle-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. 40,69 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 36,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,84 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Bechtle seine Aktionäre 2023 mit 0,700 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 50,80 EUR für die Bechtle-Aktie.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,51 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. EUR.

Am 08.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,11 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX am Mittag in Rot

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart leichter