Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Freitagmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 37,98 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 37,98 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 37,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,90 EUR. Zuletzt wechselten 14.855 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,24 EUR erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2025 (28,74 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 24,33 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,701 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 46,69 EUR.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,82 Prozent auf 1,46 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,50 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,89 EUR je Bechtle-Aktie.

