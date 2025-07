Bechtle Aktie News: Bechtle fällt am Nachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,00 EUR.

Das Papier von Bechtle befand sich um 15:50 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 38,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Bechtle-Aktie ging bis auf 37,80 EUR. Bei 37,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 35.975 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 43,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,74 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,701 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,69 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,50 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,46 Mrd. EUR.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,89 EUR fest.

