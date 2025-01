Bechtle Aktie News: Bechtle am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Bechtle

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 30,04 EUR abwärts.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 30,04 EUR. Bei 30,00 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 30,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 36.376 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 74,50 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,685 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,85 EUR.

Bechtle gewährte am 08.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,51 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,48 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2024 aus.

