Bechtle Aktie News: Bechtle gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 38,80 EUR zu. Bei 40,16 EUR erreichte die Bechtle-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 40,16 EUR. Bisher wurden via XETRA 66.815 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,94 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.01.2025 auf bis zu 28,74 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 25,93 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,713 EUR je Bechtle-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 45,85 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,92 EUR je Aktie in den Bechtle-Büchern.

