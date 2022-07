Bechtle Aktie News: Bechtle zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie notierte um 15.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 37,03 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Bechtle-Aktie bei 37,41 EUR. Bei 36,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 84.303 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (69,56 EUR) erklomm das Papier am 10.11.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,77 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,57 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,10 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bechtle-Aktie bei 79,57 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Bechtle-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

