Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 39,16 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 39,16 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bechtle-Aktie bei 39,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.674 Bechtle-Aktien.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 21,81 Prozent wieder erreichen. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,85 EUR.

Bechtle gewährte am 09.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Bechtle im vergangenen Quartal 1,46 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bechtle 1,50 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,92 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

