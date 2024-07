Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 40,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,1 Prozent auf 40,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 40,42 EUR. Bei 40,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 4.388 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,43 Prozent könnte die Bechtle-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 37,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,745 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 54,19 EUR je Bechtle-Aktie an.

Am 08.05.2024 hat Bechtle in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,54 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,50 Mrd. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 09.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

