Bechtle Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Bechtle

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 36,16 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 36,16 EUR. Die Bechtle-Aktie sank bis auf 36,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,28 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.838 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 31,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,711 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,80 EUR für die Bechtle-Aktie aus.

Am 09.08.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 2,33 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,51 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Bechtle möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bechtle-Aktie in Höhe von 2,10 EUR im Jahr 2024 aus.

