Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Bechtle gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Bechtle-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 40,40 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 40,40 EUR zu. Die Bechtle-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,50 EUR an. Bei 40,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.602 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bechtle-Aktie mit einem Verlust von 6,58 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,740 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,91 EUR.

Bechtle ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,45 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Bechtle 1,50 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 08.08.2025.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,25 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

