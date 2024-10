Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag ohne große Veränderung

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bechtle hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bechtle-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 36,58 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Bechtle-Aktie zeigte sich um 15:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 36,58 EUR. Der Kurs der Bechtle-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 36,82 EUR zu. Bei 36,44 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,52 EUR. Bisher wurden via XETRA 42.533 Bechtle-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 43,30 Prozent Luft nach oben. Am 16.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 1,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,711 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bechtle-Aktie bei 50,80 EUR.

Am 09.08.2024 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,51 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bechtle.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,10 EUR je Bechtle-Aktie.

