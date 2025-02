Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 34,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 34,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bechtle-Aktie bis auf 34,06 EUR. Bei 34,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Bechtle-Aktien beläuft sich auf 12.777 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 52,42 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 53,27 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,96 Prozent würde die Bechtle-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Bechtle-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,693 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 43,83 EUR angegeben.

Am 08.11.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,48 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,51 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

