Bechtle Aktie News: Bechtle am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 39,54 EUR ab.

Die Bechtle-Aktie musste um 15:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 39,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bechtle-Aktie bis auf 39,42 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,68 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.649 Bechtle-Aktien.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 24,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,713 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle-Aktie wird bei 51,55 EUR angegeben.

Am 09.08.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. EUR, gegenüber 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,33 Prozent präsentiert.

Am 08.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Bechtle veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle im Jahr 2024 2,13 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: TecDAX liegt im Plus

Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Börse Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart