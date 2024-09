Bechtle Aktie News: Bechtle am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 37,94 EUR.

Die Bechtle-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 37,94 EUR. In der Spitze fiel die Bechtle-Aktie bis auf 37,80 EUR. Bei 39,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 18.980 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Bei 52,42 EUR markierte der Titel am 15.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,17 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,20 EUR. Dieser Wert wurde am 05.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Bechtle-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,80 EUR.

Bechtle veröffentlichte am 09.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,52 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

