Bechtle Aktie News: Bechtle tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Das Papier von Bechtle gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 30,78 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 30,78 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 30,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,96 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.399 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 52,42 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.03.2024). Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 41,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Bechtle-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,685 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bechtle am 08.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bechtle ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,51 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bechtle einen Umsatz von 1,48 Mrd. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Bechtle im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

