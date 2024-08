Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bechtle. Im XETRA-Handel gewannen die Bechtle-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Bechtle-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 39,08 EUR. Bei 39,22 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 39,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.454 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bechtle-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,22 EUR. Dieser Wert wurde am 18.07.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bechtle-Aktie 4,76 Prozent sinken.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,713 EUR je Bechtle-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,55 EUR je Bechtle-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 1,51 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.11.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bechtle-Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je Aktie aus.

