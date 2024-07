Bechtle Aktie News: Anleger schicken Bechtle am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 40,28 EUR.

Der Bechtle-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 40,28 EUR. Bei 40,14 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.597 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bechtle-Aktie 30,14 Prozent zulegen. Bei 37,22 EUR fiel das Papier am 18.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bechtle-Aktie liegt somit 8,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,728 EUR je Bechtle-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 51,55 EUR an.

Am 08.05.2024 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bechtle noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,50 Mrd. EUR – eine Minderung von 2,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,54 Mrd. EUR eingefahren.

Bechtle dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 09.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 08.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Bechtle-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,17 EUR fest.

