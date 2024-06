Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 44,52 EUR.

Die Bechtle-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 44,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bechtle-Aktie bis auf 44,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,74 EUR. Von der Bechtle-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.822 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,42 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 17,74 Prozent wieder erreichen. Am 07.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 34,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 27,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,747 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 54,81 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bechtle am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,28 Prozent auf 1,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 09.08.2024 terminiert. Am 08.08.2025 wird Bechtle schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,28 EUR je Bechtle-Aktie.

