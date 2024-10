Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Bechtle im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 33,76 EUR abwärts.

Die Bechtle-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 33,76 EUR ab. Bei 33,50 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 79.071 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Am 15.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 52,42 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 55,27 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,68 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 3,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Bechtle-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,706 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,80 EUR aus.

Am 09.08.2024 hat Bechtle die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Bechtle am 08.11.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

