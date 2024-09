Bechtle Aktie News: Bechtle am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 38,56 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Bechtle-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 38,56 EUR. Im Tageshoch stieg die Bechtle-Aktie bis auf 38,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 38,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.510 Bechtle-Aktien.

Am 15.03.2024 markierte das Papier bei 52,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,94 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,20 EUR ab. Derzeit notiert die Bechtle-Aktie damit 6,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,713 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,80 EUR.

Bechtle ließ sich am 09.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bechtle hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,52 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,33 Prozent auf 1,47 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,51 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,11 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

