Bechtle Aktie News: Bechtle am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Bechtle gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 39,76 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 39,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bechtle-Aktie bisher bei 39,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 39,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.572 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Bei 47,70 EUR erreichte der Titel am 29.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,97 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2025 bei 28,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 45,60 EUR.

Am 09.05.2025 lud Bechtle zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bechtle 0,46 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,82 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,46 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,50 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Bechtle-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

