Bechtle Aktie News: Bechtle am Nachmittag verlustreich

Bechtle im Blick

Die Aktie von Bechtle gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bechtle-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 35,52 EUR.

Die Bechtle-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 35,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bechtle-Aktie bei 35,52 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,38 EUR. Der Tagesumsatz der Bechtle-Aktie belief sich zuletzt auf 84.189 Aktien.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,31 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2025 Kursverluste bis auf 28,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,09 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,724 EUR. Im Vorjahr hatte Bechtle 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 44,85 EUR aus.

Am 14.03.2025 äußerte sich Bechtle zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Bechtle hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,82 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 2,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bechtle-Aktie

TecDAX-Papier Bechtle-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bechtle von vor einem Jahr gekostet

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich