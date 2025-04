Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag schwächer

Blick auf Bechtle-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Aktionäre schickten das Papier von Bechtle nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 36,76 EUR.

Die Bechtle-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 36,76 EUR. Bei 36,66 EUR markierte die Bechtle-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 37,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 6.226 Bechtle-Aktien umgesetzt.

Am 29.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bechtle-Aktie ist somit 29,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 28,74 EUR fiel das Papier am 10.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bechtle-Aktie 27,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,717 EUR. Im Vorjahr erhielten Bechtle-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 44,91 EUR an.

Am 14.03.2025 legte Bechtle die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bechtle 0,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,16 Prozent zurück. Hier wurden 1,82 Mrd. EUR gegenüber 1,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bechtle einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

