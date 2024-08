Bechtle Aktie News: Bechtle macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bechtle. Das Papier von Bechtle legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,10 EUR.

Das Papier von Bechtle konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 39,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bechtle-Aktie sogar auf 39,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,84 EUR. Zuletzt wechselten 8.771 Bechtle-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bechtle-Aktie mit einem Kursplus von 34,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,22 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bechtle-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Bechtle-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,713 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bechtle 0,700 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 51,55 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Bechtle am 09.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,52 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bechtle 1,51 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Bechtle wird am 08.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 06.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

