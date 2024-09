Bechtle Aktie News: Bechtle am Vormittag mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bechtle. Die Bechtle-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 40,58 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Bechtle-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 40,58 EUR ab. Das Tagestief markierte die Bechtle-Aktie bei 40,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,68 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.180 Bechtle-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 52,42 EUR. 29,18 Prozent Plus fehlen der Bechtle-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 36,20 EUR fiel das Papier am 05.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bechtle-Aktie derzeit noch 10,79 Prozent Luft nach unten.

Für Bechtle-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,713 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Bechtle-Aktie im Durchschnitt mit 50,80 EUR.

Bechtle gewährte am 09.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,52 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bechtle in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,33 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,51 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.11.2024 dürfte Bechtle Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Bechtle die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Bechtle ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

