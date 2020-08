Aktien von Pfizer und BioNTech klettern auf Tradegate: Pfizer und BioNTech melden Erfolg bei Corona-Impfstoff

Bei einer Dosierung von 30ug zeigte der Impfstoffkandidat 7 Tage nach der zweiten Dosis in jungen Erwachsenen einen Wert, der dem 3,8-fachen GMT eines Panels aus Rekonvaleszenz-Seren von 38 Patienten entsprach, wie Pfizer und BioNTech mitteilten. In älteren Erwachsenen induzierte der Impfstoffkandidat einen neutralisierenden GMT, der dem 1,6-fachen GMT des gleichen Panels entsprach und zeigte zudem eine starke Immunogenität sowohl in jüngeren als auch in älteren Erwachsenen.

Des Weiteren wurde BNT162b2 in allen Populationen gut vertragen, mit leichtem bis moderatem Fieber in weniger als 20 Prozent der Probanden. Wie bereits bekanntgegeben, entschieden sich die beiden Unternehmen aufgrund dieser Daten dazu, den BNT162b2-Impfstoffkandidaten in einer Phase-2/3-Studie mit einer Verabreichung von zwei 30ug-Dosen weiter zu untersuchen.

Das Vorankommen von Pfizer und BioNTech bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Lungenkrankheit Covid-19 ist am Freitagmorgen an der Börse positiv aufgenommen worden. BioNTech sprangen auf Tradegate zeitwesie um knapp 12 Prozent nach oben, während Pfizer-Aktien zeitweise um 2,5 Prozent zulegten. Aktuell fällt das Plus mit 7,8 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent auf Tradegate jedoch wieder etwas kleiner aus. "Das hat heute an den Finanzmärkten die Erwartung gestützt, dass das Leben rascher als bisher gedacht wieder zur Normalität zurückkehren könnte", schrieb Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axicorp. Sollte es tatsächlich einen Impfstoff gegen die Krankheit geben, würde "die Fahrt zur nächsten Klinik die weltweite Rezession quasi auf einen Schlag beenden", gab sich Innes euphorisch.

