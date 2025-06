Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf steigt am Vormittag

Beiersdorf im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 119,40 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 119,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 119,80 EUR. Mit einem Wert von 119,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 7.744 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 18.06.2024 markierte das Papier bei 147,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 18,78 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 7,08 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 141,89 EUR.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,69 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen