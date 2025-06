Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 118,50 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 118,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 118,70 EUR. Bei 118,40 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 118,65 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.140 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.06.2024 bei 147,00 EUR. 24,05 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 110,95 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,37 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf-Aktie wird bei 141,89 EUR angegeben.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,69 EUR je Aktie belaufen.

