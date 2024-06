Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Plus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 144,25 EUR zu.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 144,25 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 144,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 143,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 24.451 Beiersdorf-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 147,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,39 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 141,00 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2024 4,42 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen

Freundlicher Handel: LUS-DAX im Plus

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Mittwochmittag