Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 127,65 EUR.

Um 09:04 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 127,65 EUR ab. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,50 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 127,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.827 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 147,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 15,79 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beiersdorf-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 143,33 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 04.03.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,33 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

