Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Montagmittag an Fahrt

12.05.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 121,55 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 121,55 EUR nach oben. Bei 121,80 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 121,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 29.980 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Bei 147,80 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 17,76 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 110,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 9,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 143,30 EUR. Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 0,67 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 06.08.2025 gerechnet. Am 12.08.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen April 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie DZ BANK: Beiersdorf-Aktie erhält Kaufen

Bildquellen: Beiersdorf AG