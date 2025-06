Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagmittag tiefer

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 116,45 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 116,45 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 115,90 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 116,00 EUR. Von der Beiersdorf-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.551 Stück gehandelt.

Am 18.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 147,00 EUR. 26,23 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 110,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Beiersdorf seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,03 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,89 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,69 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

